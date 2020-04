Peiner Schüler berichten über ihre Erfahrungen im Betrieb

Drei Wochen haben Schüler der neunten Klassen der Bodenstedt-/Wilhelmschule in Peine in Betrieben gearbeitet – vor der Corona-Pandemie. Sie absolvierten ein Praktikum in einer Tischlerei, einer Autowerkstatt, im Kindergarten oder in einer Arztpraxis. Über ihre Eindrücke und Erfahrungen berichteten...