Peine: In 2015 und 2019 gestohlene Roller aus Kanal geborgen

Nach einem Rollerdiebstahl konnten zwei Roller durch die Polizei aus dem Mittellandkanal geborgen werden, teilt diese mit. Beim sogenannten Magnet-Angeln seien zwei Männer am Freitag, 3. April, an der Hertha-Peters-Brücke am Mittellandkanal auf zwei Krafträder. Die Tauchergruppe der Polizei habe nun am Mittwoch zwei Roller geborgen – es handele sich um Diebesgut. Die Taten ereigneten sich in den Jahren 2015 und 2019, teilt die Polizei mit.

