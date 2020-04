Die Tat ereignete sich an der Duttenstedter Straße.

Täter nehmen in Peine sechs Euro-Paletten mit

Unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, sechs Euro-Paletten von einem Firmengelände an der Duttenstedter Straße in Peine gestohlen. Die Täter konnten laut Polizei unerkannt fliehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 180 Euro. Zeugen werden gesucht. Hinweise: (05171) 9990.