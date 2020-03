In Peine versuchten noch nicht ermittelte Täter mehrere Obstbäume zu stehlen.

Diebe versuchen Obstbäume in Peine zu stehlen

In Peine haben Einbrecher versucht aus einem Gartencenter in der Theodor-Heuss-Straße mehrere Obstbäume zu stehlen. Als sie am Donnerstag, 26. März, gegen 22.40 Uhr versuchten, mit ihrer Beute zu entkommen, erwischte sie ein 49-jähriger Peiner, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin ließen sie die Bäume zurück und ergriffen die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zu keinem Ergebnis. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 185 Euro. Hinweise: (05171) 9990.