Im Klinikum Peine können Patienten kostenlos telefonieren

„Erfreuliche Nachrichten in schwierigen Zeiten“ hat die AKH-Gruppe Celle, zu der das Klinikum Peine gehört, am Montag in einer Pressemitteilung ausgesandt: „Ab sofort dürfen die Patienten in den beiden Krankenhäusern der AKH-Gruppe, in Celle und Peine, kostenlos über die Patiententelefone...