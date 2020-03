Polizei ahndet 29 Verkehrsverstöße an der IGS Peine

Seit Montag hat die Peiner Polizei den Schulweg in der Herrenfeldstraße – Rückseite der Integrierten Gesamtschule (IGS) Vöhrum – vermehrt überwacht. Zielsetzung sei es gewesen, den Schulweg sicherer zu gestalten und mögliche Probleme zu erkennen. Hierbei war laut Polizei auffällig, dass sehr viele Schüler mit dem Auto zur Schule gefahren wurden. Das sorge an der Schule für ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, was ein erhöhtes Gefahrenpotential für die Schüler mit sich bringe. Insgesamt wurden 29 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Die Schulwege würden auch in Zukunft kontrolliert, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, so die Polizei.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder