Strabs-Abend in Sierße und andere Veranstaltungen abgesagt

Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus’ hat der Senioren- und Pflegestützpunkt in Peine in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule folgende Veranstaltungen abgesagt: • Online-Vortrag „Demenz“ am heuttigen Donnerstag, 12. März, im Konferenzraum des Landkreises Peine. • „Pflegen zu Hause – aber...