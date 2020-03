Peine. Insgesamt 13 Mal schlagen Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag zu. Am Klinikum in Peine beginnt die Serie.

Serie von Autoaufbrüchen in Peine

Die Tatorte verlaufen vom Parkplatz des Klinikums Peine in der Virchowstraße über die Schreiberhauer Straße, die Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße, Braunschweiger Straße, Luisenstraße, Bahnhofstraße und Lindenstraße. Das teilte die Polizei Peine am Sonntag zu der Serie von 13 Autoaufbrüchen in der der Nacht von Freitag auf Samstag mit.

An und in den PKW seien jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen und meist erfolglos nach Wertgegenständen gesucht worden. „Es wurden ein Laptop, eine Geldbörse und ein mobiles Navigationsgerät entwendet“, so die Polizei weiter.

Die Tatzeit der beiden Aufbrüche in der Schreiberhauer Straße könne auf Freitag, 20 bis 22 Uhr, eingegrenzt werden. Die meisten anderen Taten seien erst am Samstagmorgen festgestellt worden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die/den Täter geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Peine unter (05171) 9990.