Preis für Schülerzeitung des Peiner Silberkamp-Gymnasiums

Schüler haben nicht nur etwas zu sagen, sie haben auch etwas zu schreiben. Am Samstag gab es in Oldenburg die Verleihung des 30. Junioren-Presse-Preises. Es ging um die besten Schülerzeitungen Niedersachsens. Das Gymnasium am Silberkamp in Peine erreichte in der Kategorie Gymnasien den dritten...