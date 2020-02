Neue Peiner Serie blickt hinter Kulissen der Abfallwirtschaft

Kaum etwas ist so deutsch wie Mülltrennung und Recycling. Doch in Peine läuft bei der Mülltrennung längst nicht alles rund. Der viele illegal abgelagerte, wilde Müll an einigen Wertstoffinseln im Stadt- und Kreisgebiet sorgt für Ärger – nicht nur unter den Bürgern. Auch der Entsorger, die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) des Landkreises Peine, kritisiert deutlich das Verhalten einiger Bürger. Und dieser Punkt...