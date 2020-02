Jugendleiter müssen alle drei Jahre Fortbildung nachweisen

Innerhalb von drei Jahren müssen alle Jugendleiter, die weiterhin in der Jugendarbeit tätig sind, zur Verlängerung ihrer Jugendleitercard (Juleica) eine Fortbildung nachweisen. Die Kreisjugendpflege bietet hierzu am Sonnabend, 22. Februar, von 10 bis 17 Uhr im Jugendzentrum Badehaus in Ilsede eine...