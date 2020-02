Ladendieb stiehlt in Peine Parfüm, Polizei nimmt ihn fest

Einen Ladendieb hat die Polizei am Montag in Peine festgenommen.

Peine. Einen Ladendieb hat die Polizei am Montag in Peine festgenommen. Der 20-Jährige hatte Parfüm gestohlen, ein Ladendetektiv hatte sich verletzt.

Ein 20-Jähriger hat am Montag gegen 17.0 Uhr diverse Parfüm-Fläschchen aus einem Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte der Ladendetektiv des Geschäfts den Diebstahl und sprach den 20-jährigen Täter an. Daraufhin floh der Täter und stieß dabei den Ladendetektiv und mehrere Kunden zur Seite. Der 27-jährige Ladendetektiv verletzte sich hierbei leicht am Fuß.

Dank umfassender Fahndung der Polizei konnte der Täter wenig später festgenommen werden. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde gegen den 20-jährigen Mann eingeleitet. red