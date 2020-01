Wer sind eigentlich die „Landfrauen“ im Kreis Peine?

Er auf dem Acker, sie auf dem Hof. Mit Kopftuch, darauf wartend, ihm für die zweite Frühstückspause den ersten Korn und „was Deftiges“ auf den Tisch zu stellen. So stellen sich einige eine Landfrau, eher eine Bäuerin, schon lange vor. Doch das Bild stimmt nicht (mehr). Allerdings backen sie immer noch gerne Kuchen. Am Sonntag, 2. Februar, wird um 11.30 Uhr im Kreismuseum in Peine (Stederdorfer Straße 17) die Ausstellung „Aber bitte mit...