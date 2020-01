Die Peiner Polizei bittet um Hinweise zu dem gescheiterten Einbruch am Dienstag.

Peine. Die Täter ließen aus bislang unbekannter Ursache von ihrem Vorhaben ab, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sachschaden: rund 1000 Euro.

Einbruchsversuch in Oppelner Straße in Peine misslingt

Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Oppelner Straße einzudringen.

Aus bislang nicht bekannter Ursache ließen sie laut Polizeimitteilung von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine zu melden: (05171) 9990.