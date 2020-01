Schmuckdiebe raubten am Wochenende Peiner Juwelier aus

Ein Juweliergeschäft in Peine war das Ziel von unbekannten Tätern, meldete die Polizei am Dienstag. Laut Polizeibericht drangen die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr, gewaltsam in das Geschäft in der Breiten Straße ein. Die Täter nahmen offenbar Goldschmuck und Silberbesteck an sich und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, (05171) 9990, in Verbindung zu setzen.

