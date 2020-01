Ermittler der Polizei Peine suchen nach Brand-Spuren

Nach dem Brand am Mittwoch im Asia-Imbiss „Bambus“ an der Schützenstraße in Peine, bei dem die Feuerwehreinsatzkräfte eine Leiche gefunden hatten, haben Ermittler der Polizei am Freitag ihre Untersuchungen fortgesetzt. Unter Atemschutz suchten die Beamten in dem durch das Feuer und das Löschwasser...