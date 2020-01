Autofahrer flüchtet nach Parkrempler in Peine

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, die Kampstraße in Peine befahren. Hierbei touchierte er nach Angaben der Polizei offenbar den geparkten Audi eines 27-jährigen Peiners. Der Audi wurde am linken Kotflügel und Scheinwerfer beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine, (05171) 9990, zu melden.

