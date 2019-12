Räuber überfallen ältere Frau in ihrer Wohnung in Peine

Eine ältere Frau ist in ihrer Wohnung in der Peiner Nordstadt Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Bei der Tat am Donnerstag gegen 16 Uhr haben die Täter offensichtlich Wertgegenstände erbeutet und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Polizeisprecher Matthias...