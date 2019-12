Im Urania in Peine steht die Zeit still

Mit Kong Fu Panda endete in Peine ein Stück Kino-Geschichte. Der Streifen, der im Juli 2008 lief, war der letzte Film, den das Urania Kino an der Peiner Luisenstraße zeigte. Danach verdunkelte sich die Leinwand für immer. Wer heute einen seltenen Blick in das Kino wirft, wird um ein Jahrzehnt zurück geworfen. In dem im Stil der 1980er Jahre getäfelten Foyer hängen noch Filmplakate aus den letzten Tagen des Urania. Sogar ein Programm...