Vechelder Spielberg-Gymnasiasten werden zu jungen „Klimarettern“

Am Julius-Spiegelberg- Gymnasium in Vechelde wird nachhaltiger Umweltschutz großgeschrieben. Der AG der „Klimaretter“ waren die vielen Einwegflaschen und -becher an der Schule ein Dorn im Auge. Daher reaktivierten die Elftklässler laut Mitteilung die CO 2 -Kartusche an dem Zapfhahn in der Cafeteria. Damit die Schüler sich auch umweltbewusst mit Wasser versorgen können, stellt die AG Edelstahltrinkflaschen zur Verfügung, die mit einem kleinen Eigenbeitrag zu erwerben sind. Der Clou dabei: Die Flaschen sind mit dem jeweiligen Schülernamen und dem Zusatz „Klimaretter“ graviert, so dass die Zuordnung auch im hektischen Schulalltag reibungslos funktioniert.

Die PSD Bank Braunschweig eG unterstützte das Projekt mit einer Anschubfinanzierung über

1000 Euro aus dem Wettbewerb „Ideen machen Schule“.

Carsten Graf, Vorstandssprecher der PSD Bank Braunschweig, überzeugte sich persönlich von dem Projekt und erhielt als Überraschung seine individualisierte Trinkflasche überreicht.

„Die Schüler haben die Wettbewerbs-Jury mit ihrer kreativen Umweltschutzidee begeistert und stehen für nachhaltigen Umweltschutz in der Schule vor Ort.“ Übrigens: Das Projekt ist auch Hauptthema im diesjährigen Weihnachtsvideo der PSD Bank. Es ist abrufbar unter www.psd-braunschweig.de/weihnachten.