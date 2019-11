Weihnachten zuhause – nicht für Obdachlose

Wohin während der Weihnachtsfeiertage? Ein Obdachloser liegt in einem Hauseingang (hier 2014 in Berlin).

Daheim mit Familie und Freunden im Warmen sitzen und, mit einem guten Essen und Geschenken, Weihnachten feiern. Diese Möglichkeit haben einige Menschen, auch im Landkreis Peine, nicht. Sie haben kein zuhause, sie sind obdachlos.

Die Ambulante Hilfe in Peine nimmt sich, während des gesamten Jahres, aber besonders während der Weihnachtszeit dieser Menschen an. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine (nicht öffentliche) Weihnachtsfeier für Menschen, die kein Zuhause haben. Sie findet am Dienstag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Gemeindehaus der St.-Jakobi-Gemeinde in Peine statt (Windmühlenwall).

„Klienten“ ohne Wohnung

„Zu dieser Feier sind die Klienten der Wohnungsnotfallhilfe eingeladen. Das sind Menschen, die wohnungslos sind, von Wohnungslosigkeit bedroht sind, aber auch diejenigen, die bereits in Wohnungen vermittelt wurden und noch weiter betreut werden“, teilt die Ambulante Hilfe Peine mit, die zum Verbund der Dachstiftung Diakonie gehört.

Es gibt ein Essen

In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund 40 Menschen zu dieser speziellen Weihnachtsfeier. Oft ist es die einzige für die Obdachlosen. In diesem Jahr gibt es in Peine die Andacht von Superintendent Dr. Volker Menke. Danach wird gegessen, was – bei allem Respekt vor der Kirche – für einige Teilnehmer vielleicht der wichtigere Aspekt ist. Das Essen spenden die Peiner Festsäle.

Nach dem Essen gibt es ein gemütliches Beisammensein. Begleitet wird die Feier von der Gitarrengruppe des CVJM Stederdorf. Es werden Weihnachtslieder gesungen.

Geldspenden dringend erbeten

Die Obdachlosen sollen auch eine Weihnachtstüte mit Lebensmitteln und Leckereien mit auf den Weg bekommen, wenn die Feier beendet ist. Deswegen bittet die Ambulante Hilfe Peine dringend um Spenden. In diesem Fall um Geldspenden, damit die Mitarbeiter alle Tüten gleich auffüllen können. Die Kontonummer kann bei der Ambulanten Hilfe erfragt werden: (05171) 769800, Mail: .