TV-Doku: In Peine wird um Drogengeschäft gekämpft

Die Krawalle in der Südstadt im Jahr 2017 hat Peine bis heute in schlechter Erinnerung. An einem Wochenende im März des Jahres hatten sich Migranten-Gruppen im Bereich der Braunschweiger Straße regelrechte Straßenkämpfe geliefert. Südstadt-Bewohner formierten sich zur Gegenwehr. Autos wurden...