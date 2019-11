Kreis-CDU mahnt Geld für Kreismusikschule Peine an

Die CDU-Kreistagsfraktion unter Vorsitz von Michael Kramer (Lengede) hat sich in einer Klausurtagung im Jägerheim in Rüper mit dem Entwurf des Landkreis-Haushaltsplans für 2020 befasst. Im Ergebnis steht für die Christdemokraten laut Kramer an erster Stelle dieser Kritikpunkt: „Zusätzlich zu den...