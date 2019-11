„Auch in Peine bewegen sich Kinder und Jugendliche zu wenig“

Eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt Alarm: Weltweit bewegen sich vier von fünf der 11- bis 17-jährigen Schüler zu wenig. In Deutschland sind demnach 79,7 Prozent der Jungen und 87,9 Prozent der Mädchen 2016 körperlich nicht aktiv genug. Die möglichen Folgen: Gesundheitsprobleme und Übergewicht. Die WHO empfiehlt, dass sich 5- bis 17-Jährige mindestens 60 Minuten am Tag moderat bewegen oder Sport treiben...