Bürgermeister von Peine sucht das Gespräch mit Kindern

Wie funktioniert eigentlich so ein Rathaus? Was bespricht der Bürgermeister der Stadt Peine mit wem und wo? Und wie kann man eigentlich mit seiner Meinung als Kind, Jugendlicher oder als junger Erwachsener (bis 27 Jahre) angehört werden? Der Peiner Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) will sich laut...