Suche nach Picaro beendet – der Hund lebt nicht mehr

So sah der am Dienstag entlaufene Galgo-Rüde Picaro aus. Er lebt nicht mehr. Die Todesursache ist unklar.

Vechelde. Er war am Dienstag seinem Besitzer im Fürstenauer Holz entlaufen. Am Freitag fand er ihn mit Hilfe von Suchhunden – tot.

Fast wäre es eine dramatische Hundegeschichte mit gutem Ausgang geworden, doch dazu kam es nicht. Am Dienstag lief Karlheinz Schaefer sein Hund Picaro, ein Galgo Español, im Fürstenauer Holz beim Spaziergang weg. Der 73-Jährige bekam schließlich auch die Hilfe von einem Verein aus Hannover, dessen Mitglieder sich mit ihren Hunden einem speziellen Suchtraining widmen. Die fanden Picaro auch, aber nur noch tot.

Keine Kampfspuren an Picaro

Am Freitag, drei Tage nach der Trennung, sei der verstorbene Picaro in der Nähe der Kanalbrücke bei Sophiental in einem unwegsamen Gelände, unter Farngewächsen gefunden worden, erzählt Karlheinz Schaefer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Äußerlich war nichts zu erkennen. Er hatte etwas Blut an der Zunge.“ Kampfspuren oder gar einen Einschuss habe er nicht entdecken können an seinem toten Hund, erzählt der Besitzer.

Spezielle K-9-Suchhunde

Die Mitglieder des Vereins aus Hannover, die Karlheinz Schaefer schließlich bei der Suche nach Picaro halfen, gehören zu einem bundesweiten Netzwerk (K-9) von Tiersuchern. Die kommen mit speziell ausgebildeten Suchhunden, wenn andere Tiere entlaufen sind.

„Einer war mit drei Hunden da“, berichtet Karlheinz Schaefer. Die drei Suchhunde hätten alle gleich die Spur an der Stelle aufgenommen, an der Picaro am Dienstag seinem Besitzer weggelaufen war. Da die Suche für diese Hunde sehr anstrengend ist, müssen sie nach einer gewissen Zeit abgelöst werden. „Aber alle haben in der gleichen Region gesucht“, sagt Karlheinz Schaefer. Einer der Suchhunde habe schließlich angeschlagen und den toten Picaro im Gebüsch entdeckt.

War es zu kalt in den Nächten?

Woran sein Hund gestorben ist, will Karlheinz Schaefer nicht mehr untersuchen lassen. „Was bringt mir das jetzt noch...“, sagt er. Der fünf Jahre alte Rüde sei topfit gewesen. „Er hatte aber nicht viel auf den Rippen“. Das sei bei Windhunden nun einmal so. Dennoch sei es nur eine Vermutung, dass Picaro eventuell die aktuelle Nachtkälte zu viel Kraft gekostet haben könnte.

Karlheinz Schaefer möchte angesichts des jüngsten Vorfalls aktuell nicht darüber nachdenken, ob er sich wieder einen Hund kauft. Picaro sei sein dritter Galgo gewesen. Der davor sei erst im vergangenen Jahr im Alter von zehn Jahren an Krebs gestorben.