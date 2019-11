Peine. Eine 34-jährige Ilsederin hat am Montag um 7.50 Uhr auf der Celler Straße einen Unfall verursacht.

Auto schleudert in Peine gegen Laterne

Eine 34-jährige Ilsederin hat am Montag um 7.50 Uhr auf der Celler Straße einen Unfall verursacht. Die Frau war in Richtung Stederdorf unterwegs und wollte mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes abbiegen, teilt die Polizei mit. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Transporter eines 46-Jährigen aus Braunschweig. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Ilsederin gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.