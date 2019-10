Der SMC Peine schickt die Schiffsmodelle ins Winterquartier

Der Schiffsmodellbauclub (SMC) Peine lud am Samstag an seinem Vereinsheim in der Werner-Nordmeyer-Straße zum sogenannten offiziellen Abschippern ein. Der Vorsitzende Mirko Riede erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, was den SMC Peine ausmacht und was seine Mitglieder machen und ganz besonders selbst bauen. Und, dass auch nach dem Abschippern weiter gefahren werde. Seit 1981 gibt es den Verein, der aktuell rund 40 Mitglieder und...