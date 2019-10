Zuhause gesucht: Hund Elvis liebt Spielen und Kinder

Hund Elvis ist eine reinrassige englische Bulldogge. Er ist sechs Jahre alt und kastriert. Das Tierheim beschreibt Elvis als freundlich, menschenbezogen, verspielt und herzlich. Er habe keine gesundheitlichen Einschränkungen, laufe gut an der Leine und beherrsche alle Grundkommandos. Er habe keinen Jagdtrieb und komme gut mit Katzen aus. Er ist zudem sehr kinderlieb und kann auch für einige Stunden allein bleiben, so das Tierheim. Elvis liebe lange Spaziergänge, das Wasser und lange Streichel- und Bürsteneinheiten. Interessenten können sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee unter der (05171) 52558 melden. Weitere Informationen im Internet: www.tierheim-peine.de.

