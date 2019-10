Ampeln für beide Grün? Vier Verletzte in Peine

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 14 Uhr auf der „Feuerwehrkreuzung“ in Peine sind vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handelt sich um der Kreuzung der Bundesstraße 65 und 444 in Höhe der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ).

Im Kreuzungsverkehr sind den Angaben zufolge ein 76 Jahre alter Autofahrer aus Harsum und ein 30-Jähriger aus Hannover mit ihren Fahrzeugen zusammengeprallt. Die Schuldfrage ist noch nicht beantwortet, denn beide Autofahrer gaben gegenüber der Polizei, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Der 76-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer, der 30-Jährige sowie dessen Mitfahrerin leicht verletzt. Alle Beteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Peine zu melden: (05171) 9990.