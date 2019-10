Peine – Unbekannte treten Spiegel von Streifenwagen ab

Der Zwischenfall ereignete sich in Peine an der Neuen Teichstraße.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Samstag, 12. Oktober, gegen 0.30 Uhr in Peine an der Neuen Teichstraße einen Streifenwagen beschädigt. Die Beamten hatten das Fahrzeug vor einem Grundstück abgestellt, weil sie dort zu einem Einsatz gerufen worden waren, so Polizeisprecher Peter Rathai. „Als sie im Anschluss daran wieder zu dem Streifenwagen zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Außenspiegel abgetreten und eine Delle in die Motorhaube geschlagen worden war.“ Die Schadenshöhe betrage zirka 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine zu melden: (05171) 9990.