Peine klingt schottisch – Folksingers feiern Zehnjähriges

Zehn Jahre Scottish Folksingers an der Fuhse – allemal ein Grund zum Feiern. Und das machen die Sänger des Scottish-Culture-Clubs auch am Sonntag, 27. Oktober, im Peiner Forum. Dort stimmen sie ab 16 Uhr ihre Stücke an. Einlass ist aber 15.30 Uhr. Damit das Fest gelingt, unterstützt die Sparkasse...