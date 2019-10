Mandy Hoffmann und Josefin Aedtner (links) bei der Lesung in der Stadtbücherei.

Peine. Mandy Hoffmann und Josefin Aedtner stellen ihre Geschichten in der Stadtbücherei vor.

Zwei Jungautorinnen beeindrucken in Peine

„16 Kurze – Von Jetzt bis Irgendwann“, diese Geschichtensammlung ist in einem Schülerprojekt der Braunschweiger Christophorusschule entstanden. Deren Peiner Abiturientinnen Mandy Hoffmann und Josefin Aedtner stellten das fertige Werk einem kleinen Kreis interessierter Zuhörer in der Peiner Stadtbücherei vor. „Und das ziemlich professionell – wie man den Stimmen nach der Lesung entnehmen konnte“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Leiterin der Bücherei, Annika Dörschel, und einer kurzen Vorstellung ging es auch schon an die erste Geschichte: „Die Sonne scheint“ von Merle Müller aus der Rubrik Drama und Trauer. Die Geschichte wird aus der Sicht einer jungen Frau, die ihren Chef mit Tacker und Bissen attackiert hat, erzählt. Vorgetragen wurde sie von Mandy Hoffmann.

Rückblicke in die Kindheit hatte Josefin Aedtner übernommen. Damit war es eine ideale Wahl für den Vortrag zweier Leser. Das Leben der Protagonistin erschien den Zuhörern vor Augen, auch die dramatische und aussichtslose Lage als Kind. Die längste der Kurzgeschichten hatte es in sich und vielleicht lasen die zwei ein bisschen zu weit, denn zumindest die Ursache für den tätlichen Übergriff auf den Chef ließ sich erahnen, nicht aber der Schluss der Geschichte. So blieb die Spannung erhalten.

Im zweiten Teil wurde es amüsant, so die Mitteilung. Die Geschichte von Karla Bartels mit dem Titel „Der flambierte Supermarkt“ lässt erahnen, dass es um eine feurige Anekdote ging, die die Anwesenden immer wieder zum Lachen brachte. Es begann damit, dass eine Minderjährige statt des überteuerten Kirschsaftes den im Angebot erhältlichen Wodka kauft. Und dann nahm das Abenteuer seinen lustigen Lauf. Aedtners Vortragsstil war auf dem Punkt und fesselte alle.

Die Unterbrechung nach dem Satz „Diese Situation kennt nur einen Ausweg: Das Fenster!“ spannte wieder alle auf die Folter. Scheinbar alles richtig gemacht, denn nach einer rege wahrgenommenen Fragemöglichkeit gingen viele Bücher über den Tisch. Natürlich mit persönlicher Widmung und Signierung, auch das absolutes Neuland für die beiden Akteure des Abends, die sichtlich stolz auf ihr Buch sind. Beide nahmen sich viel Zeit für Fragen, auch nach der Lesung.

Auch Mentor und Projektbegleiter Hans David ließ es sich nicht nehmen, die Lesung zu verfolgen, und äußerte sich anerkennend: „Das haben die Beiden richtig gut gemacht. Und ohne Mandy hätten wir dieses Buch nicht gehabt.“ So bleibt das Schlusswort der Beiden: „Tauchen Sie ein in die Fantasien der Jugend.“

Am heutigen Samstag besteht die Möglichkeit zwischen 11 und 14 Uhr, das Buch exklusiv bei Thalia Peine zu erwerben und signiert zu bekommen.