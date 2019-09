Aus Ferienkind Elya ist „ein großer Kerl“ geworden

Hans-Joachim Berkmann staunt nicht schlecht, als er seinen Gast in Hannover am Bahnhof abholt. Zehn Jahre hatten sie sich nicht gesehen. Als Elya zuletzt in Edemissen war, da war er 13. „Und da steht nun plötzlich so ein Kerl vor mir“, sagt Joachim Berkmann. Seine Frau Anita und er freuen sich...