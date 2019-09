Fuhsetaler sind zu Gast im Klein Ilseder Acantushof

Klein Ilsede. Die Fuhsetaler, eine Abteilung des Stadtorchesters Peine, haben hat jetzt ein Konzert im Acanthushof in Klein Ilsede gegeben.

„Zweck dieses Konzertes war es, der Öffentlichkeit die Arbeit des Acanthushofes etwas näher zu bringen“, heißt es in einer Mitteilung. Im Acantushof leben 13 Erwachsene mit Handicap. Der Leitgedanke lautet: musikalisches, künstlerisches, therapeutisches Arbeiten und Wohnen für Menschen mit Behinderung

Mit Polka, Walzer, Marsch und anderen Rhythmen wurden die Zuschauer von den Fuhsetalern unterhalten. Auch im nächsten Jahr soll diese Veranstaltung wieder angeboten werden, berichtet das Ensemble aus Peine.

Die Fuhsetaler widmen sich der traditionellen Blasmusik und würden sich über neue Mitglieder freuen. Die Proben finden stets am ersten und dritten Freitag im Monat von 19.15 bis 21.15 Uhr in der Bernhard-Lott-Halle in Peine, Woltorfer Straße 77H, statt.