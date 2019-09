Wendeburger Sechsklässler lernen im Wald sozialen Zusammenhalt

Schüler der 6. Klassen der Aueschule Wendeburg verbrachten unter Anleitung der Schul-Sozialpädagogin Katja Spötter den Freitagvormittag auf dem Walderlebnispfad im Zweidorfer Holz. Im Mittelpunkt stand in diesem Fall nicht die Wald-Umweltbildung, sondern das Sozialverhalten der Kinder.

So mussten die Schüler an verschiedenen Stationen gemeinsame Lösungen erarbeiten: Auf der riesigen Holzwippe galt es etwa, das „innere“ Gleichgewicht zu finden. Für die Schüler ein großer Spaß. „Die Kinder erfahren neben sozialer Kompetenz natürlich gleichzeitig etwas über die Vorgänge in der Natur“, so Katja Spötter. Und im Wald gebe es immer etwas zu entdecken: So war die Aufregung groß, als die Kinder einen kleinen Grasfrosch entdeckten.

Große Aufregung – die Kinder entdeckten einen Grasfrosch. Foto: Dennis Glanz / Niedersächsische Landesforsten

Der Walderlebnispfad erfährt momentan eine umfassende Grunderneuerung. Nach der Eröffnung im Spätherbst warten viele neue Stationen aufs Ausprobieren, versprechen die Niedersächsischen Landesforsten. Der Pfad ist eine Einrichtung der Niedersächsischen Landesforsten und wird vom Förderverein „Wald Erleben im Peiner Land“ unterhalten. Der Vereinsvorsitzende und Waldpädagoge Manfred Bonse freut sich, dass der 17 Jahre alte Pfad nun durch die großzügige Unterstützung der „Stiftung Zukunft Wald“ aufgefrischt wird. Die Benutzung des Pfades sei aber bis Mitte Oktober nur eingeschränkt möglich, so Bonse.