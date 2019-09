Peta-Tierschützer streitet mit Landkreis Peine vor Gericht

In Videoclips auf einer Internet-Plattform hatte Edmund Haferbeck Einblicke in die Schäferhund-Ausbildung bekommen. Unter anderem soll darin eine Frau aus dem Landkreis Peine zu sehen gewesen sein, die zu Trainingszwecken Stachelhalsbänder einsetzte. Der Jurist, Journalist und Teamleiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung der Tierschutzorganisation PETA erstattete in Augsburg Anzeige. Dort ist der Verein für Deutsche Schäferhunde...