Kreisvolkshochschule Peine eröffnet neuen Gesundheitsraum

Peine hat eine neue Adresse für Gesundheit: An der Rathausstraße 4 eröffnete die Kreisvolkshochschule (KVHS) am Mittwoch offiziell ihren neuen Gesundheitsraum. Die neuen Räume haben gleich mehrere Vorteile. So gibt es beispielsweise endlich eine eigene Umkleide. „Bisher haben sich die Teilnehmer...