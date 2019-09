Räuber stechen in Peine Opfer in die Hand

Ein 29-jähriger Peiner ist am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr in Peine an der Wertstoffinsel in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße ausgeraubt worden. Das teilt die Polizei mit. Unter Vorhalt eines Messer fordern zwei männliche Täter von dem Opfer die Herausgabe seiner Geldbörse und seines Mobiltelefones. Ein Täter stacht mit dem Messer zu, wodurch sich der 29-Jährige eine Schnittwunde an der Hand zuzog. Die Täter flüchten in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Auf dem Geländer einer Spedition an der Ilseder Straße fanden zwei Mädchen das Mobiltelefon und übergaben es später dem Opfer. Zeugen und auch die beiden Mädchen, die das Mobiltelefon gefunden haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (05171) 999-0 in Verbindung zu setzen.

