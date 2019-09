Gartentage und Entdeckertag am Wochenende im Kreis Peine

Die Gartentage in Oberg bieten am Wochenende viel Information.

Informationen rund um Garten und Haus, Unterhaltung in vielfältiger Form sowie kulinarische Genüsse: Das alles versprechen die Gartentage, die das Unternehmen Berkenhof mit Sitz in der Lüneburger Heide am Wochenende im Rittergut in Oberg, Oststraße 30, veranstaltet.

Auch das Tourismusteam der kreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) ist am Samstag, 7. September, und am Sonntag, 8. September, bei den Gartentagen dabei – und zwar jeweils von 10 bis 18 Uhr zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit einem gemeinsamen Stand.

Zeitgleich organisiert die Wito nach eigenem Bekunden zum Entdeckertag am Sonntag, 8. September, im Tier- und Ökogarten in Vöhrum (an der Pelikanstraße nahe der Integrierten Gesamtschule) besondere Aktionen rund um die fleißigen Bienen mit Malwettbewerb und vielen weiteren Mitmachspielen für die ganze Familie.

Unter dem Motto „Märchenhaftes Landleben“ lädt die Veranstaltungsgesellschaft Beekenhof zu den Gartentagen in Oberg bereits ab Freitag, 6. September, bis einschließlich Sonntag, 8. September, ein. „Der Nabu und die Wito bieten am gemeinsamen Stand besondere Aktionen für Kinder an wie Ohrenkneiferhotels basteln oder das „Guerilla Gardening“, bei dem sie Lehmklumpen mit Wasser und Saat zu Kugeln formen und den Garten oder Balkonkasten kreativ bereichern können“, verrät Birgit Anskat vom Tourismusteam der Wito. „Außerdem gibt es bei uns Bienenbilder zum Ausmalen. Auf die Großen warten ein spannendes Bienenquiz, und als Belohnung gibt es echten Imkerhonig aus der Region oder Bienenmalbücher.“

Der Entdeckertag ist eine der beliebtesten Familienveranstaltungen in der Region Hannover. Es gibt insgesamt etwa 50 Ausflugsziele. In diesem Jahr lautet das Motto „Entdecken! Forschen! Wissen schaffen!“.

Passend dazu organisiert die Wito am Sonntag, 8. September, von 10 bis 17 Uhr im Tier- und Ökogarten Aktionen für die ganze Familie. Dort dreht sich alles um die fleißigen Honigsammlerinnen.

„Groß und Klein tauchen bei uns in die spannende Welt der Bienen ein und können bei Mitmach- und Bastelaktionen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wir haben auch niedliche Holzfädelperlen von Biene Maja am Stand, mit denen sich die Kinder ihren individuellen Schmuck kreieren können. Beim Bienenmalwettbewerb warten tolle Gewinne, wie zum Beispiel Tuschkästen oder Füller“, erklärt Gonhild Kunst von der Wito.

Angeboten werden auch Leckereien rund um den Honig und „tierische Führungen“. Neben den üblichen Angeboten des Tier- und Ökogartens Peine können unter dem Mikroskop verschiedene der fleißigen Insekten genau betrachtet werden. Imker erzählen von ihrer Arbeit und gehen auf alle Fragen ein.

Informationen zu den Gartentagen in Oberg gibt es im Internet unter gartentage-schloss-oberg.de und zum Tourenziel im Peiner Land am Entdeckertag unter tourismus-peine.de oder entdeckertag.de im Internet.

Das Programmheft zum Entdeckertag ist in der Servicestelle Kultur Landkreis Peine erhältlich; die digitale Version steht unter entdeckertag.de zum Download bereit. Hier das Programm der Gartentage in Oberg:

Freitag, 6. September

(10 bis 18 Uhr): 12 Uhr Eröffnungsfeier mit Vorführungen des Awo-Kindergartens Oberg. 13.30 Uhr Freizeitimker Dr. Hannes Beims trifft „Flotte Biene“. 14 Uhr Gartentage-Talk-Show lockere Gespräche mit Experten über Garten, Mode und Trends. 15 Uhr Führung durch die englische Parkanlage/Treffpunkt vor Reithalle im Park.

Samstag, 7. September (10 bis 18 Uhr): 11 Uhr Gartentage-Talk-Show lockere Gespräche mit Experten über Garten, Mode und Trends. 12 Uhr Dipl. Ing. H. Heitzer Vorstellung neuer Kampagne Verband Wohneigentum Niedersachsen. 13 Uhr Freizeitimker Dr. Hannes Beims trifft „Flotte Biene“. 13 Uhr Führung durch die englische Parkanlage/Treffpunkt vor der Reithalle im Park. 14 Uhr No Limits ! Showtanzgruppe der VT/ Union Groß Ilsede. 15 Uhr Gartentage-Talk-Show. 15 Uhr Führung durch die englische Parkanlage/Treffpunkt vor der Reithalle im Park. 16 Uhr Kea la hula Showtanzgruppe des Sportvereins (SV) Lengede.

Sonntag, 8. September (10 bis 18 Uhr): 11 Uhr Parforcehorn-Corps „Die Jagdfanfare“ aus Hildesheim. 12 Uhr Freizeitimker Dr. Hannes Beims trifft „Flotte Biene“. 12.30 Uhr Gartentage-Talk-Show lockere Gespräche mit Experten über Garten, Mode und Trends. 13 Uhr Fingerfarben BandMusikshow. 13 Uhr Parforcehorn-Corps „Die Jagdfanfare“ aus Hildesheim Auftrittsort: Stand Jägerschaft Peine im Park. 13 Uhr Führung durch die englische Parkanlage/Treffpunkt vor der Reithalle im Park. 14 Uhr Red Panther’s Cheerleader der VT/Union Groß Ilsede. 14.30 Uhr No Limits ! Showtanzgruppe der VT/Union Groß Ilsede. 15 Uhr S(w)ingin’ Petticoats-Musikshow. 15 Uhr Führung durch den englischen Park/Treffpunkt vor der Reithalle. 16 Uhr Gartentage-Talk-Show.

Karten an der Tageskasse oder unter gartentage-schloss-oberg.de im Internet (dort auch mehr Infos).