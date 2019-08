Das Reale mit der Fantasie verweben

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er bekanntlich viel erzählen. Der Wendeburger Walter Treis hat eine solche Reise gemacht, am 20. Breitengrad entlang durch die Sahara – allerdings nur imaginär, also in seiner Fantasie. Der Autor und Verleger Edgar Sommer hat die Geschichten für ihn aufgeschrieben: Herausgekommen ist ein Buch, in dem es nicht nur um diesen abenteuerlichen Fußmarsch geht. Es finden sich darin auch Kapitel über „Zahlenmagie“, mit der sich Walter Treis ebenso beschäftigt hat wie mit dem Krischna-Bewusstsein. Bekanntschaft macht der Leser ferner mit Metaphysik und Schamanismus. Und natürlich mit der Wüste.

Edgar Sommer hat viele Reisen in die Wüste unternommen, Bücher darüber geschrieben und meisterhafte Fotografien veröffentlicht. In der Sahara gibt es Bereiche, die man - gut ausgerüstet - ohne größere Gefahr durchqueren könne, erklärt er im Vorwort von „Der 20te Breitengrad - Sahara zu Fuß“. „Aber es gibt auch Bereiche, die man als Land des Todes - ohne Übertreibung - bezeichnen kann. Und dieser 20te Breitengrad führt fast ausschließlich durch absolut lebensfeindliche Gebiete, einerseits von der Natur her, andererseits durch Gebiete kriegerischer Stämme. Kurz: ein rechtsfreier Raum. Da wollte Walter Treis durch.“ Und: „Walter Treis war besessen von seiner Phantasie.“

Immer wieder erzählte Walter Treis Edgar Sommer von seiner imaginären Expedition - und irgendwann entstand die Idee für das Buch. „Ich spiele dabei nur den Sekretär“, betont Edgar Sommer, den Schreiber, der das, was er mir erzählt, einfach einordnet und in die literarische Handlung versetzt. Im Prinzip mache ich das, was jede Literatur irgendiwe macht, das Reale mit der Phantasie verweben.

Dieser 20te Breitengrad - er beginnt in Mauretanien, an der Atlantikküste, und endet in einer menschenverlassenen Gegend der ägyptischen Sahara. Walter Treis kämpft sich Schritt für Schritt hindurch. „Ich trinke gut drei bis fünf Liter Wasser am Tag und immer dann, wenn mein Durst schon fast unerträglich war. Doch welch ein Wasser! Vermischt mit Sand, Kamelmist, abgestorbenen Ästen, pfundweise Bakterien“, erzählt Walter Treis. Oder: „Es ist vier Uhr am Morgen. Wir brechen auf, um den Brunnen Mrechet zu erreichen. Ich gehen über eine Geöllebene, die im Mondschein wie ein Schneefeld leuchten.“ Der Mond, La Luna, wird zu Wegbegleiter des Reisenden.

Auch von seiner Angst berichtet Walter Treis. Angst, die „immer am linken Ärmel hängt und mich anglotzt“, Angst, die es zu überwinden gilt.

Indessen, die Reise war tatsächlich mal „in echt“ geplant, vor rund 30 Jahren. Walter Treis - einst von der Mosel nach Wendeburg gezogen - hatte dafür eigens einen Dreiachser Wüstenbus gekauft. Doch es kam nicht dazu. Dafür nun das Buch.

“Der 20te Breitengrad - Sahara zu Fuß“ ist im Cargo-Verlag erschienen (ISBN 978-3-938693-32-2)