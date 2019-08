Klinikum Peine bietet mit Ärztetag eine Plattform zum Austausch

Um die bereits gute Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und den Kollegen des Klinikums Peine weiter zu intensivieren, hatte das Krankenhaus zum Ärztetag in die Räumlichkeiten des Klinikums geladen. 30 interessierte Mediziner kamen der Einladung nach und fanden sich zu der Fortbildungsveranstaltung ein, teilt die AKH-Gruppe mit. Kern der Veranstaltung war der Fachvortrag von Professor Christian Eckmann, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Minimal-Invasive Chirurgie, zum Thema „Antibiotikatherapie bei Divertikulitis an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung“. Dem Referat ging eine Führung der niedergelassenen Kollegen durch das Klinikum voran. Bei dem Hausrundgang wurde unter anderem dem Patienten-Service-Center, der geriatrischen Station und der Radiologie ein Besuch abgestattet. Auch ein Einblick in die neueingerichtete Kurzzeitpflege vom Pflegedienst Köhler stand auf dem Plan. Der Pflegedienst nutzte die Chance, den Medizinern seine neuen Räumlichkeiten vorzustellen. Die Zeit im Anschluss an den Vortrag wurde von allen Teilnehmern genutzt, um den fachlichen Austausch zwischen niedergelassenen Ärzten und Klinikärzten weiter zu vertiefen.

„Wir haben durchweg positive Rückmeldung für die Initiierung des Ärztetages erhalten“, berichtet Eckmann. „Wir möchten den kollegialen Gesprächsfaden zwischen Niedergelassenen und Klinikern und zwischen verschiedenen Disziplinen weiterspannen.“