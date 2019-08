Peine gibt Gas auf der Datenautobahn

Das Peiner Land wird an die Datenautobahn angeschlossen. Und jetzt steht fest, auch kleinere Orte in der Gemeinde Wendeburg werden mit dem schnellen Internet versorgt und ans Glasfasernetz angeschlossen. Das gab jüngst die Deutsche Glasfaser bekannt. Profitieren werden die Menschen in Harvesse, Meerdorf, Neubrück, Rüper Sophiental und Wense. In den kommenden Wochen und Monaten geht es dabei zügig voran. Konkrete Termine für den Ausbau...