„Hüpfendes Auto“ ist der Star der Custom Car Night in Ilsede

Die Custom Car Night des VW- und Audi-Clubs Peine (VACP) war ein erneuter Publikumsmagnet. Zu dem Jubiläumstreffen (10 Jahre) auf dem Ilseder Hüttengelände und in der Gebläsehalle pilgerten rund 3500 Besucher um die teilweise röhrenden und knatternden Motorräder und Autos aus nächster Nähe unter die Lupe zu nehmen. Dabei gab viel außergewöhnliche und hochgetunte Unikate zu sehen.

„Wir sind absolut zufrieden, alles ist positiv verlaufen obwohl es kurzfristig geregnet hat“, sagte Denis Gutberlet, Vorsitzender des Clubs, der 1998 ins Leben gerufen wurde und 25 Mitglieder zählt. Bei der zehnten Auflage waren rund 1500 Autos und Motorräder zu bewundern. „Diese stolze Zahl ist für uns Ansporn genug, weiterzumachen und noch besser zu werden. Vor allem ist es total ruhig verlaufen, keine Security musste eingreifen, es war ein friedliches Treffen für Gleichgesinnte, die einfach ihr Fahrzeug zeigen wollten“, ergänzte er.

Dabei hatten die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Dazu zählten unter anderem eine Fotobox, wo sich Fahrzeugliebhaber mit ihrem „Schätzchen“ auf einem Bild festhalten konnten, ein Leistungsprüfstand, Lautstärkemessung (Motorräder, Auto, Musikanlage, Auspuff). Ein absoluter Hingucker war ein sogenannter Low-Rider (auf Deutsch hüpfendes Auto). Es handelte sich um einen authentischen amerikanischen Polizeischlitten, der mithilfe von hydraulischem Equipement die Zuschauer ringsherum begeisterte. „Das sieht man nicht im alltäglichen Leben“, freute sich der Vorsitzende. Anziehungspunkt zur späteren Stunde war zudem ein heißer Strip mit Feuershow.

Aber was macht den Reiz des Treffens aus? „Dazu zählt auf jeden Fall die große Markenvielfalt, denn nicht nur VW und Audi waren eingeladen. Auch BMW, Pontiac oder Skoda waren vertreten. Honoriert von den Besuchern wird aber auch, dass wir nie langweilig werden, wir sind stets darauf bedacht, Besonderes und Seltenes zu bieten. Das spüren die Liebhaber. Es gibt Benzingespräche, in denen man sich austauscht und Tipps weitergibt. Das wir geschätzt“, stellte der Vorsitzende fest. Es gebe ausschließlich positive Feadbacks.

Extra aus Wolfsburg gekommen war Benjamin Möllmann, der seinen 200 PS-starken schwarzen Skoda Superb präsentierte. „Ich bin das dritte Mal hier, man trifft Leute und kennt sich teilweise schon. Die Programmpunkte mit Action kommen gut an. Mir macht es Spaß, an meinem Auto zu basteln. Ich habe ihn tiefergelegt, große Felgen, Spoiler und Co“, meinte der Wolfsburger, der nach eigenen Angaben schon viel Geld für Extras in sein Fahrzeug gesteckt hat. Bei manchen Details könne man schon locker die 1000-Euro-Marke knacken. Möllmann schätze in Ilsede vor allem die tolle ansprechende Atmosphäre, ein Besuch sei lohnenswert. Sein Hobby teilt auch seine Freundin Tanja Wetzel.

Als „ganz geil“ bezeichnete Niklas Janssen aus Göttingen das Treffen. „Ich bin jedes Mal dabei gewesen und bin heute mit meinem BMW E46 hier, Baujahr 2001. Die Stimmung ist klasse, die Leute gut drauf, die Mucke passt. Man kommt locker ins Gespräch“, so seine Einschätzung.

Wer wollte, der konnte sein Fahrzeug von einer fachkundigen Jury prüfen lassen. Die Besten bekamen handgefertigte Pokale – eine tolle Erinnerung. „Man sah dabei ausschließlich qualitativ hochwertige Fahrzeuge“, erklärte Gutberlet. Vergeben wurden insgesamt 31 Pokale.