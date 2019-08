Nachts im Schwimmbad - Abenteuerspaß im Auebad

Einen Heidenspaß hatten am Wochenende 100 Mädchen und Jungen im Wendeburger Auebad. Bei zwei abenteuerlichen Tagen mit Übernachtung in selbst mitgebrachten Zelten standen Sport, Spiel und Spaß im Mittelpunkt. Das Angebot richtete sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Höhepunkt war...