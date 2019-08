Einbrecher steigen in Klein Ilsede in Reihenhaus ein

Einbrecher drangen am späten Samstagabend über eine Kellertür in ein Reihenhaus am Asser Ring in Klein Ilsede ein. Die unbekannten Täter wurden von den nach Hause kommenden Bewohnern des Hauses überrascht und verließen fluchtartig das Haus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden dunkel bekleideten Männer bestiegen anschließend einen in der Nähe abgestellten dunklen Kleinwagen und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe dem Asser Ring in Klein Ilsede gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder