Wer interessiert sich für Jacky aus dem Tierheim Peine?

Jede Woche stellt unsere Zeitung in Kooperation mit dem Tierschutzverein Peine und Umgegend das „Fundtier der Woche“ des Tierheims vor, um die Vermittlung zu unterstützen. Heute: Jacky.

Der Verein schreibt: „Im Zwinger zeigt er sich zwar nicht immer von seiner Schokoladenseite, aber das tun Tierheimbewohner häufiger. Außerhalb der stressigen Umgebung lernt man dann einen ganz anderen Hund kennen. Der Terrier, geboren am 1. Juli 2012, ist in den besten Jahren und zurzeit unser kleinster Hunde-Gast. Ehe er zu uns kam, lebte er in einer Familie. Nun sehnt er sich danach, wieder irgendwo dazuzugehören. Ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, buddeln, kuscheln und ein bisschen betüddelt werden, das ist sein Wunsch. Er ist kein Leinepöbler und kein Kläffer, verhält sich bei Hundebegegnungen neutral bis interessiert. Jack hat einen ausgeprägten Jagdtrieb, was bei einem Terrier nicht überrascht, daher sollte man bei dieser bewegungsfreudigen Rasse einen Ausgleich schaffen um ihn auszulasten. Er hat gelernt, alleine zu bleiben, am liebsten ist jedoch immer mit dabei, und er fährt gern Auto. Wenn Kinder im Haushalt leben, sollten diese schon älter sein.

Kontakt: Peiner Tierheim, Fritz-Stegen-Allee, , www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen. red