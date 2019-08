Einbrecher stemmen in Peine-Stederdorf Loch in Hauswand

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen gegen 1.40 Uhr in ein Elektronikgeschäft am Hesebergweg in Peine-Stederdorf eingebrochen, das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsamen Zugang durch eine Gebäudewand des Geschäftes. Das Loch hat eine Größe von mindestens 50 mal 50 Zentimetern. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter elektronische Artikel und verursachten einen Gesamtschaden von mindestens 35.000 Euro. Die Polizei in Peine sucht dringend nach Zeugen. Insbesondere kann von Wichtigkeit sein, ob Fluchtfahrzeuge am Tatort oder bei der Flucht gesehen wurden. Hinweise an die Polizei in Peine (05171) 9990.

