Prügelei auf Edemissener Schützenfest: Opfer verliert zwei Zähne

Auf dem Edemissener Schützenfest haben sich vier Menschen am Sonntag, gegen 0.40 Uhr geprügelt. Das berichtet die Polizei. Zunächst kam es bei zwei Personen in der Straße Am Eckernkamp zu einer Körperverletzung, als sie in Streit gerieten. Ein Dritter aus der Gruppe wollte den Streit schlichten,...