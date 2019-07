Der Robin Hood aus Wendeburg radelt für mehr Demokratie

Roland Kümel aus Wendeburg ist ein wahrlich sportlicher Polit-Aktivist. Er bringt viel Fantasie auf und nimmt allerhand Strapazen auf sich, um in ganz Deutschland für mehr Demokratie zu werben. Zurzeit ist der 58-Jährige neuerlich per Fahrrad auf einer mehrwöchigen Demo-Tour durch gleich mehrere Bundesländer – am 16. August will er sein Ziel, die Elbmetropole Dresden, erreichen. Und überall wird er auffallen, denn er trägt während seiner diesjährigen Fahrt das Kostüm des legendären angelsächsischen Patrioten Robin Hood, der als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit gilt. Den Reichen nimmt er, und den Armen gibt er.

Die Existenz Robin Hoods als reale historische Figur ist bisher nicht belegt. Aber den Robin Hood aus Wendeburg, Roland Kümel, gibt es: Grün-braunes Hemd, Lederschnallen, Samtmütze und Trekkingsandalen – schon von weitem fällt er auf. Und an seinem Fahrrad mit Gepäckanhänger für seine Zelt und ein paar Reiseutensilien hat er ein großes Transparent mit seinem Anliegen befestigt: „Für die bundesweite Volksabstimmung und Bürgerbegehren – Weil wir auch über Inhalte abstimmen sollen“, ist darauf zu lesen.

Unterwegs macht Kümel in den Städten entlang seiner Route Station. So war er nun schon unter anderem in Wolfsburg und in Magdeburg. Er demonstriert nicht laut, drängt sich nicht auf. Er „parkt“ mit seinem Demo-Rad in Fußgängerzonen und zaubert große Seifenblasen in die Luft – die schnell wieder zerplatzen wie „Politiker-Versprechen“. Aber allein seine Kostümierung macht die Passanten schon neugierig. Und so entstehen Gespräche, Diskussionen.

Was treibt den gelernten Buchbinder und heutigen Frühpensionär an? Kümel will die Menschen auf Missstände aufmerksam machen, er möchte die Menschen zum Nachdenken über soziale, ökologische und politische Themen anregen. Und er möchte sie motivieren, sich in Entscheidungen, die sie selbst betreffen, aktiv einzubringen.

Mal Skelett, mal Käpt’n Blaubär

Diese Motivation hat ihn schon oft mit seinem Demo-Rad auf die Straße getrieben. Seine erste Tour führte ihn gemeinsam mit Manfred Sohn (Linke) von Sylt bis zur Zugspitze, um in Gedenken an den Abwurf der Atombombe über Hiroshima für den Ausstieg aus der Atompolitik zu demonstrieren. Auch während der zweiten war dies sein Anliegen – in einem Skelettkostüm. 2014 wechselte er das Thema und demonstriert seitdem für mehr Mitbestimmung der Bürger in der Politik. Auf seiner Tour im Jahr 2014 zum Beispiel trug Kümel ein Käpt’n-Blaubär-Kostüm. Die Verkleidung sollte darauf hinweisen, dass Politiker oft unglaubwürdig seien. So wie die Puppentrick-Figur, die viel Seemannsgarn spinnt und allerlei Lügengeschichten erzählt.

Und nun also Robin Hood. „Ich bin als Robin Hood unterwegs, weil ich mich für die Bürger einsetzen will“, sagt er. Die politischen Parteien würde viel versprechen, aber nur wenig einhalten. Um diesen Vorwurf darzustellen, dafür macht er die großen Seifenblasen. „Die platzen nämlich ähnlich wie die Versprechen der Parteien.“

Ein Gefolge wie der „echte“ Robin Hood hat Kümel allerdings nichts. Er wird zwar insbesondere von der Partei Die Linke in Peine unterstützt. Aber sein Touren bestreitet er alleine. „Ich suche immer noch Mitstreiter, die mit mir aufs Rad steigen. Leider hat sich da noch niemand gefunden. Die Leute jammern gerne, aber nur die wenigsten handeln auch“, so Kümel bei seinem jüngsten Stopp in Magdeburg im Gespräch mit einem Zeitungsreporter. Kümel ist zwar auch bei den Linken, sein Anliegen aber sei ein globales, keine Parteipolitik.

Kümel wirbt für eine Ausweitung der direkten Demokratie, für Bürgerbegehren und bundesweite Abstimmungen. Zurzeit könne der Bürger nur eine Partei wählen – und wenn die dann an der Macht sei, tue sie doch nach das, was der Wähler wolle. Wenn nun ein Sachverhalt eine Million Unterschriften bekomme, könnte das Volk darüber abstimmen – gültig ab 25 Prozent Wahlbeteiligung. Abgestimmt werden könnte über alle Themen, nur nicht über die „unveränderlichen“ Bestimmungen des Grundgesetzes.

Inzwischen radelt Kümel weiter. Allein, aber unverdrossen. „Es ist die Idee, dass der Einzelne etwas erreichen kann.“ Für 2020 plant er schon die nächste Sommertour. Vielleicht findet er bis dahin Mitstreiter, die ihn begleiten wollen. Wer Kontakt aufnehmen möchte – Kümel hat einen Internetblog: www.kuemel.blogspot.de